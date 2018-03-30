Yunanistan sınırını koşarak geçen Türk siyasi sığınma talebinde bulundu

Edirne’deki Pazarkule Sınır Kapısı’ndan alkollü halde koşarak Yunanistan’a geçen Türk vatandaşı, Yunanistan’dan siyasi sığınma talebinde bulundu.

Yunan medyası, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan alkollü halde koşarak Yunanistan sınırını geçen Türk vatandaşının siyasi sığınma talebi için Yunan makamlarına başvurduğunu ve İsveç’e gitmeyi planladığını duyurdu. Pazarkule Sınır Kapısı’ndan 20 Mart’ta alkollü halde koşarak Yunanistan’a geçen 40 yaşlarındaki Türk vatandaşı, Kastanies Sınır Kapısı’nda yakalanmıştı. Pasaportu bulunan ancak vizesi olmadığı belirtilen Türk vatandaşı, Yunan askerlerince gözaltına alınmıştı. Daha sonra Türk vatandaşının ’aşırı derecede alkollü’ olduğu öne sürülmüştü. Adanalı olduğunu ve çocuklarını görmek için İsveç’e gitmek istediğini, sınırı geçmeden önce alkol kullandığını söyleyen Türk vatandaşı, Yunanistan’a yasa dışı giriş yaptığı suçlamasıyla tecilli olarak 4 ay hapis ve bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı.