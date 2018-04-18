Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan FETÖ’cünün eşi de yakalandı

Samsun’da yürütülen FETÖ operasyonları kapsamında Yunanistan’a kaçarken gözaltına alınan örgütün 5 il sorumlusunun ByLock kullanıcısı olan eşi de yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon kapsamında, FETÖ’nün 5 ilden sorumlu olan sözde Samsun bölge imamı Murat Elmas, Yunan bayraklı bir yatla Yunanistan’a kaçmak üzereyken Marmaris KOM Grup Amirliğince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve Samsun’a getirilen Murat Elmas’ın eşi Günışık Elmas da yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve Samsun KOM Şube ekiplerince gözaltına alınan Günışık Elmas, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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