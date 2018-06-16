Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski öğretmenler Fettah ve Semra Y. tutuklanarak cezaevine kondu.

54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında birinci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında 4'ü çocuk, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeyen çalışan 5 şüphelinin FETÖ/PDY'nin dershanelerinde öğretmenlik yapan Muhammet T., Gizem T., Fettah Y., Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'nda görev yapan Murat G. olduğu belirlendi.

Hepsi de daha önce KHK ile görevlerinden ihraç edilen şüpheliler, Edirne Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından öğretmenlerden Fettah ve Semra Y. tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturması Ankara’da sürdüğü belirtilen ve Maliye Bakanlığı’ndan ihraç edilen Murat G. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. Diğer şüpheliler Gizem T. ve Muhammed T.’nin işlemleri sürüyor.

