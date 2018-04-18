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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:31 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST ​Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST

​Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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