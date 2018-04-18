Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ imamının eşi adliyede (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris’ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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