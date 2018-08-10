Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı öğretmene 10 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu sırada eşi N.K. ile birlikte Edirne'de yakalanan eski öğretmen Mustafa Karakoç, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık eski öğretmen Mustafa Karakoç ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, örgüte ait kurumlarda sigortalı çalışıp, örgüt içi tayin ile yer değiştirdiği ve örgütün TSK'daki yapılanmasını sağlamak amacıyla örgüt evlerine gelen öğrencileri askeri sınavlara yönlendirdiği ve eleman kazandırdığı iddialarını kabul etmeyen Karakoç, beraatini istedi. Mustafa Karakoç, "GSM hat numarası bana ait fakat ByLock indirmedim ve kullanmadım" dedi. Farklı bir davada yargılanan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.K.'nin eşi olduğunu da ifade eden sanık, "N.K. eşim olur. Çalıştığımız okul kapanınca Elazığ'a taşındık. İşsiz kalmıştık. Aynı zamanda bel fıtığı rahatsızlığım vardı. Yurt dışında tedavimi gerçekleştirmek istediğim için eşimle Edirne'ye gittik. Buradan Yunanistan'a geçecektim. Eşim de beni yalnız bırakmak istemediği için yanımda geldi. İllegal yollardan yurt dışına çıkarken yakalanmadık. Edirne il merkezinde yakalandık. Örgütsel emir ya da talimatla Türkiye'yi terk etmiyorduk" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Mustafa Karakoç'u 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.



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