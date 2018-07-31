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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri, sorguda (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ/PDY firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişiden, ifadeleri tamamlananlar sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, ardından da geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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