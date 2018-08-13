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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi öğretmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 15:59 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden hakkında yakalama kararı bulunan kimya öğretmeni Tuba O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisinden hakkında yakalama kararı bulunan kimya öğretmeni Tuba O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır devriyesi ekipleri, Bosnaköy mevkiindeki birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen 3 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemede, şüphelilerin, 'FETÖ üyeliği'nden aranma kaydı bulunan ve meslekten ihraç edilen doktor Muhsin K. (28), örgütün kapatılan okulunda kimya öğretmeni olan Tuba O. (27) ve yazılımcı Burak O. (33) olduğu tespit edildi. Sınırda işlemleri tamamlanarak Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen şüphelilerden hakkında Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kaydı bulunan doktor Muhsin K. soruşturmasının devam ettiği Konya'ya teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve Adıyaman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce aranan kimya öğretmeni Tuba O., çıkarıldığı mahkemece 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü' üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu. Matematik öğretmeni ve yazılımcı olan diğer şüpheli Burak O.'nun gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı kaydedildi.

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