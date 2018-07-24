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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 1'inci derece askeri yasak bölgede,  Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ile yakalandı.

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ile yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi verilerek, çocuğuyla Adana'ya gönderildi.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde, sınırdaki denetimler sırasında, yasa dışı yollarla yaya olarak Yunanistan'a geçmek isteyen 4'ü çocuk 7 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Yapılan sorgulamada, şüphelilerin Bursa Nilüfer Özel Rafet Kahraman Lisesi'nde matematik öğretmeniyken KHK ile ihraç edilen ve Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan T.B. (39), Bursa Nilüfer Özel Rafet Kahraman Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyken KHK ile ihraç edilen ve Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan Ç.B. (37), Gaziantep'te kapatılan Fem Dershanesi'nde coğrafya öğretmeni olan ve Gaziantep 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince, 'Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan İ.A. (40), Gaziantep'te kapatılan Özel Emine Nakipoğlu Koleji'nde Türkçe öğretmeni olduğu ve hakkında FETÖ/PDY araştırması M.A. (38) ile çocukları Ş.E.B., Z.E.B. ve M.A.A. oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B., Ç.B. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulurken, ev hapsi olan M.A., çocuğu M.A.A. ile birlikte Adana'ya gönderildi. Diğer çocuklar Ş.E.B. ve Z.E.B. ise yakınlarına teslim edildi.

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