Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, yanlarındaki 3 çocuk ile yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ev hapsi verilerek, çocuğuyla Adana'ya gönderildi.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları', Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyünde, sınırdaki denetimler sırasında, yasa dışı yollarla yaya olarak Yunanistan'a geçmek isteyen 4'ü çocuk 7 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, daha sonra Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Yapılan sorgulamada, şüphelilerin Bursa Nilüfer Özel Rafet Kahraman Lisesi'nde matematik öğretmeniyken KHK ile ihraç edilen ve Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan T.B. (39), Bursa Nilüfer Özel Rafet Kahraman Lisesi'nde biyoloji öğretmeniyken KHK ile ihraç edilen ve Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan aranan Ç.B. (37), Gaziantep'te kapatılan Fem Dershanesi'nde coğrafya öğretmeni olan ve Gaziantep 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince, 'Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan aranan İ.A. (40), Gaziantep'te kapatılan Özel Emine Nakipoğlu Koleji'nde Türkçe öğretmeni olduğu ve hakkında FETÖ/PDY araştırması M.A. (38) ile çocukları Ş.E.B., Z.E.B. ve M.A.A. oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B., Ç.B. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulurken, ev hapsi olan M.A., çocuğu M.A.A. ile birlikte Adana'ya gönderildi. Diğer çocuklar Ş.E.B. ve Z.E.B. ise yakınlarına teslim edildi.
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Kılıçdaroğlu: Değişim olacaktır, kimse endişe duymasın
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum