Yunanistan'a kaçmak isteyen 11 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 11 kişi, yanlarındaki 11 çocukla birlikte jandarma tarafından yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Tayakadın köyü yakınlarında arazide 22 kişilik grubu tespit etti. Gruptakilerin FETÖ/PDY şüphelileri F.G. (33), E.K. (37), A.D. (30), H.D. (31), M.S. (38), S.G. (34), A.K. (33), H.K. (37), E.M.S. (33), E.E. (33) ve H.E., (33) ile beraberlerindeki 11 çocuk olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin yanındaki çocuklar da yakınlarına teslim edildi.
11 FETÖ şüpheli ise jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Son dakika! Ortaköy'de istinat duvarı çöktü! Beş araç duvarın altında kaldı
FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Son dakika! ABD basınından şok iddia! Esad saraydan kaçtı
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum