Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, yanlarında 4 çocukla yakalanarak gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında birinci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında 4'ü çocuk, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeyen çalışan 5 şüphelinin FETÖ/PDY'nin dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Muhammet T., Gizem T., Fettah Y., Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen Murat G. olduğu belirlendi.
Çocuklar yakınlarına teslim edilirken, 5 şüpheli ise sınırdaki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaparak sınıra getirdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye'nin Kandil operasyonları için İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama
Genç komedyen 'tecavüze uğrayıp öldürüldü' iddiası öfke yarattı
PKK'nın en büyük cephaneliği ele geçirildi!
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Bahçeli'den HDP'ye Selahattin Demirtaş tepkisi
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Fransa'da 31 yıl önce ölü bulunan küçük kızın sırrı çözüldü
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Kestane dedik efsane çıktı: Lenovo Z5 herkesi şaşırttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum