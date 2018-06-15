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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, yanlarında 4 çocukla yakalanarak gözaltına alındı.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi, yanlarında 4 çocukla yakalanarak gözaltına alındı.
54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Hudut Kartalları, Yunanistan sınırındaki denetimleri sırasında birinci derece askeri yasak bölgedeki Meriç Nehri kıyısında 4'ü çocuk, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeyen çalışan 5 şüphelinin FETÖ/PDY'nin dershanelerinde öğretmenlik yaptığı belirlenen Muhammet T., Gizem T., Fettah Y., Semra Y. ile Maliye Bakanlığı'ndan ihraç edilen Murat G. olduğu belirlendi.
Çocuklar yakınlarına teslim edilirken, 5 şüpheli ise sınırdaki işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. FETÖ şüphelilerine kılavuzluk yaparak sınıra getirdiği belirlenen Afganistan uyruklu 1 şüpheli ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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