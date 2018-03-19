HABER

Yunanistan'a kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi pirinç tarlasında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı FETÖ şüphelisi 8 kişi, saklandıkları pirinç tarlasında yakalanıp, gözaltına alındı.

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 6'sı FETÖ şüphelisi 8 kişi, saklandıkları pirinç tarlasında yakalanıp, gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyünde, pirinç tarlasında arama yaptı. Ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 8 kişiyi tarlada yakalayarak, gözaltına aldı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında hakkında arama kaydı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen F.A. (35), FETÖ soruşturması kapsamında aranan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlikten ihraç edilen ve 'ByLock'u kullandığı tespit edilen E.A. (32), 'FETÖ üyesi olmak' suçundan aranan T.E. (34), KHK ile SGK'da memurken ihraç edilen, FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen A.Ö. (33), 'FETÖ üyesi olmak'tan aranan ve 'ByLock' kaydı bulunan A.C.B. (29), 'FETÖ üyesi olmak'tan aranan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan, KHK ile kapatılan öğrenci yurdunun eski müdürü S.B. (30) ile kayıp olarak aranan M.D. (30) ve suç kaydı bulunmayan M.D. (26) olduğu ortaya çıktı.
Suç kaydı olmayan M.D., ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...Afrin'de son dakika gelişmesi! İlçe merkezinin kontrolü...
'AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!''AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kan donduran olay! 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

İstanbul'daki lüks sitede akılalmaz olay! Arabasını gören koştu ama...

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.