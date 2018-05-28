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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 22 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 26 FETÖPDY şüphelisinden 22'si jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Can ZERAY EDİRNE,(DHA)Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 26 FETÖPDY şüphelisinden 22'si jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, cumartesi sabaha karşı Yunanistan sınırında bulunan Doyran köyü yakınlarındaki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve çocukların da içinde bulunduğu araçları durdurup arama yaptı. İncelemede, otomobillerde bulunanlar arasında polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, FETÖ okullarında öğretmenlik yapmış ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 26 FETÖ şüphelisinin bulunduğu tespit edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin çocukları yakınlarında teslim edildi. FETÖPYD şüphelilerinden 14'ü hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 22 şüpheli sıkı güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, savcılıktaki soruşturmaları devam ediyor. Jandarmada bulunan 2'si kadın 4 şüphelinin ise soruşturması sürüyor.

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