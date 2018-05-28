Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 22 FETÖ şüphelisi adliyede

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 26 FETÖ şüphelisinden 22'si, jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, cumartesi günü sabaha karşı, Yunanistan sınırında bulunan Doyran köyü yakınlarındaki kontrol noktasına, içinde çocukların da bulunduğu otomobillerle gelen 6 sürücüyü durdurup, kontrol yaptı. Otomobillerde; aralarında polislikten ihraç edilen, askeri okuldan atılan, FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 26 FETÖ şüphelisi tespit edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin çocukları ise yakınlarına teslim edildi. FETÖ/PDY şüphelilerinden 14'ü hakkında arama kararı bulunduğu da belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 22 şüpheli, güvenlik önlemleri alınıp, elleri kelepçeli olarak Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin, savcılıktaki soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
Jandarmada bulunan 2'si kadın 4 şüphelinin ise soruşturmasının devam ettiği belirtildi.
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