Yunanistan’da savaş uçağı düştü

Yunan hava kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının Ege semalarında Skiros, Sakiz ve Midilli adası yakınlarındaki bölgede düştüğü açıklandı.

Midilli Adası yakınlarında Yunanistan’a ait Mirage 2000 tipi bir jet düştü. Pilot hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yunan medyasına göre uçak saat 12.50 sıralarında düştü.