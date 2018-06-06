HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçan Suriyeli, Kuşadası'nda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 19:24 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN'ın Samos Adası'ndaki göçmen kampından deniz yoluyla Türkiye'ye kaçan Suriye uyruklu R.O., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçan Suriyeli, Kuşadası'nda yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- YUNANİSTAN'ın Samos Adası'ndaki göçmen kampından deniz yoluyla Türkiye'ye kaçan Suriye uyruklu R.O., Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.
Güzelçamlı Milli Parklar Papağan Koyu mevkiinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, ıslak elbiselerle yürüyen bir kişinin durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, şüphelinin Suriye uyruklu R.O. olduğu ortaya çıktı. Jandarma tarafından gözaltına alınan R.O. ifadesinde, Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki kampta 6 ay kaldıktan sonra Gaziantep'teki yakınlarının yanına gitmek için deniz yoluyla tek kişilik kanoyla Türkiye'ye ulaştığını söyledi. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, çevrede havadan ve karadan yaptıkları çalışmada başka kimseye rastlamadı. Hakkında Pasaport Kanunu'na muhalefetten işlem yapılan R.O., Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Umuda yolculuk Gelibolu'da bittiUmuda yolculuk Gelibolu'da bitti
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- YenidenErzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

3 yaşındaki çocuk dörüdncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

Yazıklar olsun! Antalya'da canlı canlı kedinin derisini yüzdüler

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

TEM'de damacana yüklü kamyon devrildi

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te kuzenlerin kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.