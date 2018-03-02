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Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 19:09 | Son Güncelleme

Edirne’de 54.

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Edirne’de 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı ’Hudut Kartalları’ tarafından sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 rütbeli Yunan askeri tutuklandı.
Edirne Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan Yunan askerleri, ‘1. derece askeri yasak bölge ihlali’, ‘ülkeye illegal giriş, ‘delilleri karartma’, ‘Türkiye’de ikamet bulunmama’ ve ‘kaçma şüpheleri’ nedeniyle tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Edirne Adliyesi’nde alınan tutuklama kararının ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine getirilen Yunanlı askerler, adliyeye ve hastaneye geniş çaplı güvenlik önlemleri altında binaların arka girişlerinden sokuldu. Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından askerler bina garajı içerisinde jandarma aracına bindirilerek, Edirne Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
Yunanistan’ın Kastanies Karakolunda görev yaptıkları öğrenilen Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis’in tercümanlıklarını yapmak için kente gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen tercümen, söz konusu askerlerin sınır devriyesi sırasında yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını şaşırıp Türkiye tarafına geçtiğini söyledi. Askerlerin henüz ailelerinin dahi haberleri olmadığını dile getiren tercüman, bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti.

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

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