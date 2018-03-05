Yunanlı askerlerin tahliyesi reddedildi

Edirne’de, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklu bulunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in avukatlarının tahliye talebi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Türkiye sınırını geçerek girdikleri askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan iki Yunan askerin avukatları, tutuklanmalarına itiraz etmek ve tahliyelerini istemek için adliyeye geldi. Avukatların tahliye talebi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Tutuklu yargılanacaklar
Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in avukatlarından Hakan Yalçıntuğ, verdikleri itiraz dilekçesi ile tutukluluk hallerinin sona ermesini istediklerini ancak adli mercilerce yapılan incelemeler sonrası Yunan askerlerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenme sonucunun beklenilmesi nedeniyle başvurularının reddedildiğini belirterek, tutukluluk sürelerinin devam edeceğini söyledi.
Aileleri oğulları ile cezaevinde görüştü
"Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in aileleri Edirne’ye gelerek, gerekli izinlerin alınmasının ardından Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde oğulları ile görüştü. Aileye, Yunanistan Edirne Konsolosluğu yetkilileri de eşlik etti. Öte yandan askeri üniformaları ile gözaltına alınan ve tutuklanarak, cezaevine konan 2 yunan askerine ailelerinin sivil kıyafet getirdiği öğrenildi.
Jandarma cezaevine çevresinde kuş uçurtmadı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde, yaklaşık 4 kilometre çaplık alanda, kontrol noktaları oluşturdu. Jandarma ekipleri adeta kuş uçurtmazken, Türk ve Yunan basın mensuplarının da bölgeye geçişlerine izin vermedi.
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