Yunanlı askerlerin tahliyesi reddedildi

Edirne’de, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklu bulunan Teğmen Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in avukatlarının tahliye talebi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Türkiye sınırını geçerek girdikleri askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan iki Yunan askerin avukatları, tutuklanmalarına itiraz etmek ve tahliyelerini istemek için adliyeye geldi. Avukatların tahliye talebi 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Tutuklu yargılanacaklar

Angelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kouklazis’in avukatlarından Hakan Yalçıntuğ, verdikleri itiraz dilekçesi ile tutukluluk hallerinin sona ermesini istediklerini ancak adli mercilerce yapılan incelemeler sonrası Yunan askerlerin kalıcı ikametgahlarının olmaması ve elde edilen dijital verilerin incelenme sonucunun beklenilmesi nedeniyle başvurularının reddedildiğini belirterek, tutukluluk sürelerinin devam edeceğini söyledi.