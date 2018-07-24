Yunus ekipleri, silah ve uyuşturucuya göz açtırmıyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletli Yunus ekipleri, kent genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında otomobillerin gizli bölmelerinde tabanca ve uyuşturucu ele geçirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, son 1 haftada kent genelinde şüphelendikleri otomobilleri durdurdu. Ekipler yaptıkları aramalarda, araçların gizli bölmelerine zulalanmış; 10 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 5 kuru sıkı tabanca, 898 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçların paspas altı ve göğüs bölümünde zulanan silah ve uyuşturucular polisi bile hayrete düşürdü. Ekipler, araç içerisinde bulunan kişileri gözaltına aldı. Olaylarla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.



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