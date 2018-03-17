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Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit içesinde Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların güvenliği için ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulamalara devam ediyor.

Yunus ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Kocaeli’nin İzmit içesinde Yunus Timleri tarafından yapılan huzur uygulamasında aranan 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü‘ne bağlı Yunus Timleri, vatandaşların güvenliği için ilçe genelinde gerçekleştirdikleri uygulamalara devam ediyor. Ekipler tarafından dün ilçe genelinde yapılan uygulamalarda çok sayıda şahıs üzerinde arama yapılarak kimlikleri kontrol edildi. Gün boyunca devam eden uygulamalarda hakkında yakalama emri bulunan A.Ö. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Akşam saatlerinde devam eden uygulamalarda ise üst araması yapılan R.M. isimli şahıs üzerinde bir miktar esrar, M.Y. isimli şahıs üzerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Hakkında yakalama emri bulunan A.Ö. ve üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıslar polis merkezine götürüldü.

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