Yunus Emre'den haber alınamıyor

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde Çarşamba gününden beri kayıp olan Yunus Emre Cülfük'ün (24) ailesi, oğullarının hayatından endişe ediyor.
Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ahmet ile Fatoş Cülfük çiftinin oğlu Yunus Emre Cülfük, geçen Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında evden çıktı. Akşam eve dönmeyen oğullarına ulaşamayan aile, aramaya çıktı. Ancak sonuç alınamayınca Cülfük çifti, polisten yardım istedi. Tüm aramalara karşın Yunus Emre Cülfük'ün izine rastlanmadı.
Çocuklarının hayatından endişe eden aile, Yunus Emre Cülfük'ü gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.
FOTOĞRAFLI
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
Ahmet Hakan: Herkes kendini kurtaracak, olan bana olacak
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum