Yunus polisleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu denetimlerinde bir şahsın üzerinden eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele konusunda oldukça başarılı bir şekilde çalışmalarını yürüten Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polis ekipleri tarafından Altınşehir mahallesinde uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen Y.Ö., isimli şahıs durduruldu. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroin muhafaza altına alınırken şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.