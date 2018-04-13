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Yurda kaçak giren Afganlara Mehmetçik şefkati

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaparken soğuktan etkilenen 17 kaçak şahısa Mehmetçik tarafından sıcak içecek ikram edildi.Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları devriye görevi sırasında bir grup kaçak şahsın seyir halinde olduğunu tespit etti.

Yurda kaçak giren Afganlara Mehmetçik şefkati

Van’ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla giriş yaparken soğuktan etkilenen 17 kaçak şahısa Mehmetçik tarafından sıcak içecek ikram edildi.
Edinilen bilgilere göre, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları devriye görevi sırasında bir grup kaçak şahsın seyir halinde olduğunu tespit etti. Soğuktan etkilenen 7’si çocuk ve 4’ü bayan olmak üzere 17 Afganistan uyruklu kaçak şahsa Mehmetçik tarafında sıcak içecekler ikram edildi.
Kaçak şahıslar, Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Van Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi Müdürlüğüne sevk edildi.

Yurda kaçak giren Afganlara Mehmetçik şefkati

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