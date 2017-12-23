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Yurt görevlisinden iğrenç savunma!

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 08:45 | Son Güncelleme 17 saat önce

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki özel bir yurtta 9 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Ömer Faruk E. suçlamaları kabul etti. Zanlı, 12 yaşındaki bir öğrenci ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı raporla doğrulandı.

İzmir'in Dikili İlçesi'nde özel bir yurtta Ömer Faruk E. isimli görevlinin öğrencilere cinsel istismarda bulunmasına yönelik skandala ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

12 yaşındaki çocuğun annesine yaşadıklarını anlatmasının ardından başlatılan soruşturmada, polis yurtta kalan 20'ye yakın çocukla görüştü. Pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerde, 3 çocuk Ömer Faruk E.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Zanlının cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemede ise çocuklara ait fotoğraflar ele geçirildi.

Öğrencilere baskı yapan Ömer Faruk E.'nin 9 çocukla WhatsApp'tan grup oluşturduğu, buradan cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar paylaştığı da ortaya çıktı. Ömer Faruk E.'nin 9 çocuğa istismarda bulunduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Önceki gün tutuklanan Ömer Faruk E.'nin ifadesinde, "Öğrencilerin din dersine de giriyordum. 12 yaşındaki bir çocukla 2 defa cinsel ilişki yaşadım. 12 yaşındaki diğer çocuk ile kendi rızası ile birlikte oldum. WhatsApp konuşmalarından da anlaşıldığı gibi çocuk beni ilişkiye girmek için çağırdı. İddia edildiği gibi diğer çocukla ilişkim hiç olmadı" dediği öğrenildi.

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Olayın ardından 3 çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitte, 2 çocuğun cinsel istismara uğradığı doktor raporu ile belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, cinsel istismara maruz kaldığı belirlenen 9 çocuk Çocuk izleme Merkezi'ne (ÇİM) gönderildi. İddiaların ardından Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçici olarak mühürlenen yurttaki bazı çocuklar ailelerinin yanına gitti, bazıları da özel bir yurda yerleştirildi. Yurdun 2011'de açıldığı 70 öğrenci kapasiteli olduğu ve ruhsatının da bulunduğu ortaya çıktı.

'YARGI SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ'

İZMIR Barosu Başkanı Aydın Özcan, baro avukatının sorgusuna katıldığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde mağdur çocukların Çocuk İzleme Merkezi'nde ifadelerinin alınması sırasında izmir Barosu Çocuk Haktan Merkezi'nde konuyla ilgili özel eğitim almış mestektaşlarımız ailelere ve çocuklara hukuki destek sağlamak üzere yanlarında olacak. Yargı sürecini takip edeceğiz" dedi. (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Süleymancıların yurdu arkadaslar bilmeyen kalmasın cemaatin,tarikatın,tekke ve zaviyelerin canı cehenneme pislikte bogulsunlar insallah
@ermanca33 sen adi herifin birisin iftira atmanın sebebi olamaz
Daha öncekiler gibi aileler para için davadan vaz geçer olay kapanır.
Bu işi yapan idam edilmelidir. Böyle adi münferit bir suçu bir topluluğa mal etmek, tam da vatan ve din düşmanlarının ekmeğine yağ sürmektir. Üniversitelerde ve yurtlarında bunca ahlaksızlık oluyor, bundan üniversiteyi, bilimi suçlayabilir miyiz.???
Yorumunuzdan anlaşıldığı üzere çocuk ve erişkini ayırt etme bilincine sahip değilsiniz. 12 yaşında bir çoçukla 18 yaş ve üzeri erişkini bir tutabiliyorsunuz.
Bu ve bunun gibi şeytan yuvalarının acilen kapatılması lazımdır. Tarikatlar islamı bitirmeye yöneliktir gördüğüm tüm tarikatlarda paran varsa adamsın yoksa elpençe bir dilenci o şeytan yuvalarında kuran ayetleri geçmez kuranın önünde herzaman tarikatların çıkarına uygun uyduruk hadisler işler. Bu tarikatlara hangi amaçla girersen gir artık şeytanın hizmetkarı olursun aksini idda eden cevaplasın
Cezaevi hukukçuları siz ne yapacağınızı bilirsiniz.Bu tip suçlardan yani namissizliklardan içeri dusenler yasattiklarini fazlasıyla yaşarlar.Bu tip davranışlarda bulunmayı düşünenler bir daha düşünsün .ırz düşmanları,tecavüzcüye,şerefsizler,kolay yaşamazlar.Birde azını itiraf ediyor.ARTİK ŞU SONUC CİKİYOR EGİTİM KURUMLARİ VE ALT YAPİSİ KESİNLİKLE DEVLET İDARESİ ALTİNDA OLMALİ.
Devletin okulunda görev yapan öğretmenlerdende her gün burada buna benzer olaylar okuyoruz.Senin mantığına gore tüm okullarida bi haysiyetsizden dolayı kapatalımmı?
Cemaatleriniz batsin sizin. Birde din dersi veriyormus. Sapikliktan baska birsey yok bunlarda. Yazik ya. Hukumet neden operasyon yaptirmiyor yurtlara. Neden denetlenmiyor? Bu kacinci oldu. Kim bilir suan kimin erkek cocuguna ne yapiliyor.. pislikler.
askeri liselerle ugraşanlara slm olsun
ne desen boş celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan ister çan dinlet. itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstehaktır ona her türlü zillet.
Bi kereden bişey olmazcılar.Dini yurtta olmuş olay yetişin
Süleymancıların yurdu. fetonun yerini bunlar alıyor..
bence süleymancıları kullanamadıkları için fetöyü kurdular.
Devlet neden bu tarikat pislik yuvalarını kapatmıyor ..agır cezalar verilmiyor
diyanetin başındaki zat ne iş yapar.
her şeye boş boş konuşan c.başkanı bunlara neden göz yumuyor ağzından çıkan her şeyi farzmış gibi yapan yetkililer neden sus pus oluyorsunuz bu kadar mı kansızsınız bu kaçıncı
Cinsel Suçlara Hadım Cezası Gelsin. Bakın 1 Senede %70 nasıl azalıyor suç oranı
yine bir din kelimesi geçiyor orda
geçen hırtın biri izmirde normaldir diyordu kimin yaptıgı bellı
durmak yok yola devam
Ailelerin hiç mi suçu yok? Sorsanız hepsi biryerlere gönülden bağlı..kellelerini vursaniz gikları çıkmaz.Oh oldu diyecem çocuklara yazık...Kiymayin efendiler çocuklara şeker verip kandırmayın.. Velileri cezalandırın....
ben çapa tıp'da okurken kütüphaneyi 24 saat açtırmıştım. gece seks yapanlar, oynaşanlar, daha neler, neler! Kimse o zaman kütüphane kapansın demedi. Ama yer dindarların bir müessesi olduğunda çifte standart. yazıklar olsun
@yigit_juno_1985 ben olayı savunmuyorum kardeşim. Bu olay devletin okulunda olsa , okulu kapatalım dermisin? Ama dini bir müessese olduğunda kapatılmasını istiyorsunuz. Bu çifte standart değil mi ?
Sen doktor olmussun ama adam olamamissin ayni sey mi gerizekali seninde çocuğunun basina bu yaşta boyle bir sey gelsin de belki o zmn halden anlarsın
Savunma denmez ona. İfade denir.
Çocuklarınızı badem bıyıklılardan ve özellikle ağzından ‘Allah,Kuran;haram,helal vs ‘gibi kelimeleri sık kullanan yonazlardan uzak tutunuz! Bu bir kamu spotudur! Aksini iddia eden varsa bu tiplerin ve bunlara ait okul/dergah/yurtlarında hatta bu zihniyette devlet okullarında neler neler yaptıklarını araştırsın,yoruma öyle gelsin!
bunları bu yurtlara teslim eden iktidarin suçu yokmu akp bu dönem dınlanmeli mualefette kalmalı.?
ÇOCUĞUNU GÖNDREN AİLELERİN TEMEL AMACI: EVDE DAHA RAHAT CİNSELLİK YAŞAMAK.. EĞİTİM BAHANE..
aynısı bu ve bunun gibi pisliklere geberme cezası vermeyenlerin verdirmeyenlerin çocuklarına yapılsın
islami sistem bu milleti önce ruhunu kullanıyor sonra bedenini sonra canını sonra hayatını metres ve hizmetli olarak rezil satın alıyor
Bu tür yaratıklar ortaya çıktıkca milleti din den imandan soğuttular. utanmadan adam itiraf ediyor, kendi rızası ile diye o yaştaki çocuk yeni akıl baliğ olur, bunların amacı kendilerini zamanında düzdürmüşler, ileride kendileri gibi bir nesil yetiştirme derdindeler. müslüman ülkelerde bu tip vakalarda cinsel organları kesilir ama, bu nu yapan pislikler, müslümanlığı, dini kullandıkları için şeriat kuralları ile cezalandırılsın ki, bunlar gibi sübyan peşinde koşanlar akıllansın, yoksa şimdiki ceza kanununun verdiği cezalar caydırıcı değil. önleyemezsiniz nokta
Gerçek yol Hak, Kuranı Kerim ve Hz Peygamberin yoludur. Allah her insana akıl fikir vermiş. Anlamadığımız konuları da Diyanet işleri kurumu açıklar. Tarikatlar kaldırılsın.
göndermeyin çocukları artık cami var hocalar var islami eğitim camilerde olsun geri kalan kapatılsın
Fetöcuları temizleme peşindeyken bunlara da bir el atılsın. Bu kaçıncı olay çocuklara yazık değil mi? Aileler de neden hala ısrar ile çocuklarını bu tür yerlere verir anlamıyorum. Evden gidip gelsin okuluna.
Bu sapığın yüzünü buzlayarak haber yapmanın amacı ne? İfşa edin ki bilinsin kim olduğu ...
bu toplumda din adına herşeyi yapabilirsin. ne güzel bir sistem değilmi yönetmek ve kullanmak için önce dindarlaştırıp yönetilebilir hale getiriyorlar. sonra yönetmek uğruna oluşturulan bu sistem tabanda çürümeye başlıyor ve istismara açık hale geliyor. bugüne kadar hep dini okullar yurtlar imamhatip liselerinde gördük bu çürümeyi. çağdaş eğitim sisteminde bunu göremezsiniz çünkü bu görüşe sahip aileler çocuklarını okula teslim edip onları terk etmezler. çocuk sorgular yanlışı görür karşı çıkar. çağdaş eğitim dinsizlik değildir bilakis ilimdir fendir ve buda islamın kabul ettiği bir olgudur.
hangi yurtsa yazin saklamanin alemi yok
Aşşağılık pislik terör darbe cinsel istismar tecavüz suçlarına acilen İDAM cezası gelmelidir.
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