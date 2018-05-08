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Yurt önündeki silahlı saldırının nedeni cinsel istismar girişimi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 17:27 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, cumartesi gecesi öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı tabancalı saldırının şüphelisi Ramazan A.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, cumartesi gecesi öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı tabancalı saldırının şüphelisi Ramazan A. (33), yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan A., yaralılar arasında bulunan Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın üvey annesine 2 yıl önce cinsel istismara kalkıştığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Olay, Atakum ilçesinde bulunan Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde cumartesi gecesi meydana geldi. Ramazan A., 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği, içinde Mevlüt A.'nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kamyonette bulunan Mevlüt A. ile Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inerek, yurdun önüne doğru kaçmaya başladı. Ramazan A., kaçanların arkasından ateş etmeye devam etti. Kurşunların isabet ettiği Lütfi Güler, Mevlüt A. ve Selçuk Y. ile olayla ilgisi bulunmayan üniversite öğrencileri Songül K. (20) ve Hatice K. (26) yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan, evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ramazan A.'yı Körfez Mahallesi’nde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık raporu alınan şüpheli daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan Ramazan A., yaralılardan Mevlüt A.'nın kardeşi Burhan A.'nın 2016 yılında üvey annesi Tülay A.'ya cinsel istismar girişiminde bulunduğunu iddia etti. Tülay A.'nın, Burhan A.'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen ay son kez hâkim karşısına çıktıkları belirtildi. Tülay A.'nın 15 yıl, eşi Sami A.'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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