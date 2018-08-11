Yurtta merdivenden düşüp öldü, doğum gününde toprağa verildi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaldığı öğrenci yurdunda elektrik süpürgesinin kordonuna takılıp merdivenlerden düşerek yaralanan lise öğrencisi İsmail Kerem Topal (14), tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Topal, doğum gününde toprağa verildi.

​Olay, 4 Ağustos günü Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, kaldığı özel öğrenci yurdunda dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlandı. Başını beton zemine çarpan Topal, ağır yaralandı. Yurt görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği İsmail Kerem Topal, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Topal, 9 Ağustos'ta yaşamını yitirdi.

DOĞUN GÜNÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İsmail Kerem Topal'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından doğum günü olan 10 Ağustos'ta Alanya Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurdun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Jandarma, İsmail Kerem Topal'ın olaydan önce tartıştığı iddia edilen arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİN KORDONUNA TAKILMIŞ

Yurt yöneticilerince aileye verilen ve sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Topal'ın arkadaşlarının arasında yürürken ayağının merdivenin hemen başında bulunan elektrik süpürgesinin kordonuna takıldığı ve sendeleyerek merdivenlerden düştüğü görüldü. Topal'ın düşerken merdivenin başında duran bir arkadaşına da çarptığı görülüyor.