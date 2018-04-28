HABER

Yurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

BOLU'da, özel bir kız öğrenci yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı, 53'e çıktı.

Yurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, özel bir kız öğrenci yurdunda, yedikleri akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenci sayısı, 53'e çıktı.
Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta, 213 öğrencinin kaldığı özel bir kız yurdunda kalan öğrencilerden bazılarında, akşam yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayeti görülmeye başlandı. Rahatsızlanan 39 öğrenci, dün akşam hastaneye kaldırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde 14 öğrenci daha hastanelere götürüldü. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yurtta öğrencilere akşam yemeğinde verilen mercimek çorbası, pirinç pilavı, tavuk ızgara, patates kızartması ve sütlü tatlıdan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden olaya ilişkin açıklamada, "İlimizde özel bir yurtta kalan öğrencilerin bulantı ve kusma şikayeti ile sağlık kuruluşlarımıza başvuruları üzerine gerekli incelemeler Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılmıştır. Bolu İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tespitlerin hızlıca yapılabilmesi için örnekler alınmış, Ankara Halk Sağlığı laboratuvarına gönderilmiştir. Tavuk ya da tatlıdan şüphelenmek ile birlikte sonuçlar çıkıp bu detay netleştiğinde halkımızla paylaşılacaktır. Hastanelerimize başvuran hastalarımızın şu an için genel durumları iyi olup gerekli tedavileri yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

FOTOĞRAFLI

Yurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktıYurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktıYurtta zehirlenme şüphesiyle hastane kaldırılan öğrenci sayısı 53’e çıktı

Trump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacakTrump'tan sert İran açıklaması: İran nükleer silah yapamayacak
Sınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyorSınırda alarm verildi! Yüz binlercesi geliyor
TSK duyurdu: 1 asker şehitTSK duyurdu: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

Çekirgeler ilçeyi istila etti! Vatandaşlar yardım bekliyor

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

Amasya'da su borusu patladı, herkes deprem oldu sandı

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İstanbul'da gece yarısı feci kaza! Böyle izlediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.