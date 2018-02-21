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Yurttaki dayak görüntüleriyle ilgili Valilik inceleme başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, yurtta kalan lise 1'inci sınıf öğrencisi G.K.Ç.’nin arkadaşları tarafından sopayla dövülüp, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Valilik, olayla ilgili inceleme başlattı. Karakeçili Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir lisenin yurdunda yatılı kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kayda aldı, ardından da görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Ertesi gün okula giden G.K.Ç.'nin yüzündeki morlukları gören öğretmenleri, öğrencisine ne olduğunu sordu. G.K.Ç.’nin yüzünü kapıya çarptığını söylemesine inanmayan öğretmenler, durumu, Alaca ilçesinde yaşayan ailesine haber verdi. Okula gelen anne Yıldız K., oğlunu hastaneye götürdü. Bu sırada ne olduğunu soran anne, oğlunun, arkadaşları tarafından yurt odasında dövüldüğünü söyleyince, emniyete giderek şikayetçi oldu. Emniyette yaşadıklarını anlatan G.K.Ç “Okulun yurdunda kalan üç arkadaşım bana işkence yaptı. Yaptıklarını da cep telefonuna kaydettiler” dedi. Anne Yıldız K. ise “Oğluma bunu yapanlar belli, gereken cezanın verilmesini istiyorum. Günlerdir sesimi duyurmaya çalışıyorum. Karşı taraftakiler sanki oğlum suçluymuş gibi bizimle alay ediyorlar. Ben bu işin sonuna kadar gideceğim. Benim oğlumun psikolojisi alt üst olmuş durumda. Orası bir okul ve yurdu olan bir eğitim yuvasıdır. Oraya da gittim ve okula polis çağırdılar. Hepsinden şikayetçi olduk. Gereken neyse mutlaka yapılmalıdır” diye konuştu. Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ise konunun incelendiğini belirterek, "Şu anda valilik olarak konuyu araştırıyoruz. İlgili kurumlar gerekli çalışmayı yapar ve ona göre de işlem başlatılır. Gereği neyse o yapılır’’ dedi.

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