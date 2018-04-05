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Yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

KARAMAN'da yolda yürürken döner dürümü yiyen Said Doğan (32), iddiaya göre tavuk etinin nefes borusuna kaçması sonucu öldü.

Yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçıp, öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yolda yürürken döner dürümü yiyen Said Doğan (32), iddiaya göre tavuk etinin nefes borusuna kaçması sonucu öldü.
Olay, geçen Salı günü öğle saatlerinde İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Dönerciden aldığı dürümü yiyerek yürüyen Said Doğan'ın nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Doğan, sırtına vurmaları için çevredekilerinden yardım istedi. Ancak vatandaşların tüm çabasına karşın kaçan parça çıkarılamadı. Çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.
Doğan'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.

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