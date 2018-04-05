Yürürken yediği dürüm nefes borusuna kaçıp, öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da yolda yürürken döner dürümü yiyen Said Doğan (32), iddiaya göre tavuk etinin nefes borusuna kaçması sonucu öldü. Olay, geçen Salı günü öğle saatlerinde İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Dönerciden aldığı dürümü yiyerek yürüyen Said Doğan'ın nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Doğan, sırtına vurmaları için çevredekilerinden yardım istedi. Ancak vatandaşların tüm çabasına karşın kaçan parça çıkarılamadı. Çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Doğan'ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra şehir mezarlığında toprağa verildi.
İstifa ettiği iddia edilen Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama!
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Eskişehir'de üniversitede katliam! 4 öğretim üyesi öldürüldü
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan sanatçılara bir tepki daha: Az bile söyledim
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum