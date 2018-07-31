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Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 14:12 | Son Güncelleme

Giresun'da, sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi sonrasında polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 82 yaşındaki Yusuf Topal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yaşlı adamın ölümüne tepkiler her geçen gün artarken, Doktor Ö.Y., 82 yaşındaki adamın görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla davacı ve şikayetçi oldu. Öte yandan Türk Tabipler Birliği'nden de açıklama geldi.

Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal 'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 'Beyaz kod' veren, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli kadın doktor Ö.Y., Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde, eşini görmeden ilaç yazamayacağını söylediği Yusuf Topal’ın bağırarak, bastonunu sallaması üzerine korktuğunu ve polis çağırdığını öne sürdü. Ö.Y., görevini yapmasını engellediği, odasını işgal ettiği ve kendisini tehdit ettiği iddiasıyla ölen Topal'dan davacı ve şikayetçi oldu.

Giresun 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli kadın doktor Ö.Y., olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade verdi. Olay günü saat 08:40'ta, Yusuf Topal’ın muayene odasına girdiğini ve eşi adına ilaç yazdırmak istediğini belirten Ö.Y., eşinin kimlik numarasını sisteme girdiğinde kaydının İstanbul'da olduğunu gördüğünü ve bu kişiyi daha önce görmediğini kaydetti. Yusuf Topal 'a, "İlaç yazabilmem için eşini görmem gerekir" dediğini söylediğini anlatan Ö.Y., şunları kaydetti:

" Yusuf Topal , bana cevaben ‘Yazacaksın’ dedi. Ben de cevaben ''şini görmeden yazamam amca’ dedim. Bunun üzerine Yusuf Topal , bana bağırarak, ‘Bana daha önce Çınarlar Sağlık Ocağı'nda yazmayan doktor oldu, orada da böyle yaptım ve başka bir doktor bana 'Amca gel, sakin ol, ben yazarım senin ilacını' dedi ve yazdı' diyerek cevap verdi. Ben de 'Ben yazmayacağım amca, lütfen dışarı çık. Bir sürü hasta var, eşini görmeden ilacını yazmayacağım' dedim. Sonra kapıda bekleyen Telat isimli genç bir hastanın, Yusuf Topal’a hitaben ‘Amca dışarı çık, biz de sıra bekliyoruz. Bize de engel oluyorsun’ demesi üzerine Yusuf Topal , bu şahsa elinde bastonu havaya kaldırarak, şahsı iterek ve bağırarak, odadan birlikte çıktılar. Ben de şahıs dışarı çıkınca 155'i arayarak, yardım istedim."

'DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM'

Hasta muayene etmeye devam ettiği sırada Yusuf Topal 'ın bağırarak, odasına tekrar girdiğini öne süren Ö.Y., şunları söyledi:

"Ben de Yusuf Topal’a ‘İçeride hastalar var, lütfen dışarı çıkın’ dedim. Bunun üzerine Yusuf Topal , benim üzerime doğru yürüdü. Masanın üzerinden üstüme doğru eğilerek ve bir eliyle masama sert şekilde masaya vurup, diğer eliyle bastonunu sallayarak, bana ‘Bu ilaçları yazacaksın, ben 82 yaşındayım’ dedi. Ben de korkarak ‘Bana bu kadar yaklaşma’ dedim ve ardından ‘Daha fazla diretirsen polisi arayacağım’ demem üzerine bana, ‘Ara devletin polisi de gelsin, devletin savcısı da gelsin. Sen bu ilaçları yazacaksın, beni kendine küfrettirme, kötü konuşturacaksın. Senin yaşın kadar ben eşime sigorta ödedim, ben belediye başkanının eşini tanıyorum’ diye bağırdı ve bu şekilde odanın içerisinde bağırmaya uzun süre devam etti. Bu sırada sürekli masamı yumrukladı. Ben de bu sırada tekrar 155'i arayarak, acele etmelerini, sıkıntı yaşadığımız söyledim. Bana telefondaki polis, ekibin yolda olduğunu söyledi. O sırada Yusuf Topal , yere çökerek ‘Ben bu odadan çıkmıyorum, çıkartamazsınız’ diyerek elindeki bastonu da yere vuruyordu. Bu şekilde bir süre daha devam ettikten sonra iki resmi polis memuru muayene odama giriş yaptılar ve bana ‘Hocam şikayetiniz nedir?' dediler. Ben de polislere Yusuf Topal’ı işaret ederek ‘Eşine ilaç yazdırmak istiyor, burada olmadığı için yazamıyorum, bu sebeple olay çıkarıyor’ demem üzerine polisler, Yusuf Topal’ı odamdan çıkardı. Sonrasında bu şahsı ve polisleri bir daha görmedim ancak koridorda konuştukları sırada polisin ‘Beyefendi, devletin resmi polisinin üniformasını çekiştiremezsiniz’ dediğini, Yusuf Topal’ın ise bağırıp, çağırdığını duydum. Sonrasında yaşanan olaylardan haberim olmadı. Ben bu yaşanan olay ile ilgili görevimi yapmamı engelleyen ve üzerime yürüyen, odamı uzun süre işgal ederek, hastalarımın ve benim mağdur olmamıza neden olan, bağırıp, çağırarak, beni korkutan ayrıca şahsımı tehdit eden Yusuf Topal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim."

SORUŞTURMAYI BAŞSAVCI ÜSTLENDİ

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yusuf Topal’ın gözaltına alınmak istendiği sırada kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Soruşturmayı ise Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Alan üstlendi. Soruşturma kapsamında sorumluların ifadelerine başvuracak Alan'ın, olayla ilgili tüm delillerin titizlikle toplanmasını takip ettiği belirtildi.

AVUKAT: YUSUF DEDE, EVDE BAKIM HİZMETİ ALMAK İÇİN ORAYA GİTTİ

Ailenin yakını ve avukatı Hicran Akkaya Şenol ise Yusuf Topal 'ın, eşi için gittiği ve tıbbi yardım alamaması nedeniyle yaşadığı strese binaen akabinde gözaltına alınmasının ve yaşadıkları sonucu geçirdiği kalp krizinden hayatını kaybettiğini söyledi. Bu olay nedeniyle hekimlere ve kolluk kuvvetlerine kırgınlıkları olmadığını kaydeden Şenol, şöyle konuştu:

"Hastamız, Giresun’a İstanbul'dan geldi ve oradaki hekimimiz de bir aile hekimiydi. Kendisi de hastamızı evde ziyaret ediyordu ve medikal tedavilerini, ilaç tedavilerini evden vermekteydi. Hastayı evde görüyor ve biliyor. Kamuoyunda yanlış anlaşılan bir husus var. Hastalarınızın ilaçlarının hasta olmadan orada yazılması gibi bir durum olduğu düşünülüyor ve bu konuda soru işaretleri yer alıyor; ama aslında bu dosyadaki durum böyle değil. Hastamız, serebral palsi hastası. Keşke gidebilseydi aile hekimliğine biz de çok isterdik; ama gidemiyordu. Yusuf dede hastaneye gittiğinde istediği şey, ilaç yazdırmak değildi ki oraya gittiğinde istediği şey, doktorun İstanbul'da olduğu gibi eve gelerek, evde hizmet vermesiydi. Çünkü orada zaten elinde raporları vardı. Oradaki görüntülerde görüyorsunuz elinde bir raporu sallıyor. Bu rapor, doktor hanımın okumaktan imtina ettiği veya yanlış anladığı, bilemiyoruz o kısmını fakat kendisinden talep edilen şey, hastamızın o güne kadar yapılageldiği şekilde evde muayenesinin yapılmasıydı. Evet, belki o anda başka bir hastası olabilir; ama bu durumda biliyoruz ki aile hekimleri evde ziyaret günlerine sahipler. Hastamıza uygun olunan günde evde bakım hizmetinin verilebilmesi için randevu ayarlanabilirdi. Randevu ayarlanamıyorsa 112 Acil ambulans servisi çağrılabilirdi veya hasta bu konuda yönlendirilebilirdi. Lütfen, özellikle hekim arkadaşlarımız biz her şey için sizden minnettarız fakat bazen iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırmamız gereken anlar olur; bu da onlardan biridir."

'KALP KRİZİNİN DOKTORUN ODASINDA BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR'

Hastaları için evde bakım talep edildiğini vurgulayan Hicran Akkaya Şenol, "Eğer yatalaksanız ve aile hekiminize gidemiyorsanız ve sizin yakınınız bu şekilde bir hastaysa siz aile hekiminizden nasıl bir uygulamayı beklerdiniz, işte biz de bunu bekliyorduk. Doktor arkadaşımız, yataklı kontrol yerine kolluk güçlerini çağırmıştır. Bakılmayan hasta, evine gidilmeyen bir hastanın yakının zorla gözaltına alınması sonucunda gerçekleşen, ilk andan itibaren hastasına bakılmamasının getirdiği stresle ve sıkıntıyla ki ilk defa Yusuf dedemiz, doktorun odasında dizlerinin üzerine çöküyor, kalp krizinin burada başladığı düşünülüyor. Polis kayıtlarında ifadelerinde söyleniyor. Eğer sizin odanızın içerisinde dizlerinin üzerine birisi çökerse doktor olarak kendisini bir muayene etmek istemez miydiniz? Bizim şikayetimiz, hekim hanımla ilgili olarak bunlardan ibarettir. Yoksa kesinlikle tüm camiayla ilgili bir beyanımız ve suçlayıcı tavrımız bulunmamaktadır" diye konuştu.

TTB: HEKİMİN GÖREVE DÖNDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Giresun'da, yatalak eşinin evde bakım hizmeti alması ve ilaçlarının temini için sağlık ocağına giden Yusuf Topal'ın (82), tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerce biber gazı sıkılıp, ters kelepçe takıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği, 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yaptı.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman, hekimlerin hastayı görmeden ilaç yazmasının etik olarak ve hukuken yasak olduğunu, bunun da kanunlarla belirli olduğunu belirtti. Adıyaman, "Bu dolandırıcılığa girmektedir, hapis cezası vardır. Bugün İstanbul’da 157 tane hekim arkadaşımız hastayı görmeden reçete yazdıkları için şu an yargılanmaktalar. Diğer illerde de yüzlerce arkadaşımız aynı kaderi paylaşmaktadır. Yusuf Topal’ın ailesinin acılarını da paylaşıyoruz. Acıları acımızdır. Fakat talihsiz bir olay olmuştur. Şunu da söylemek istiyorum ki; bu hekim arkadaşımızın hiçbir gerekçe göstermeden Sağlık Bakanlığı’ndan aranmadan, İl Sağlık Müdürlüğü’nden aranmadan Twitter hesabı ile paylaşılarak açığa alındığının ortaya konması, büyük bir şaibe yaratmıştır. Bunu Türk Tabipler Birliği ve Giresun Tabip Odası olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü hekim arkadaşımız bu şekilde suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmıştır ya da o duruma düşürülmüştür. Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunduk. Bakanlıktan bu hatalı kararın geri alınmasını ve hekim arkadaşımızın göreve döndürülmesini istiyoruz. Eğer hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet Türkiye’de büyük boyutlara ulaşmasaydı, belki de bunlar başımıza gelmeyecekti ve burada olmayacaktık” dedi.

Yusuf Topal’ın kaybının 10 gün önce Şanlıurfa’da hekimin kafasında kırılan taşın bumerang etkisi olduğunu savunan Adıyaman, "Onun için Sağlık Bakanlığı’nı hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili olarak bizlerle işbirliğine davet ediyorum. Beraber ortak bir komisyon kurarak, bunu ele almak istiyoruz. Urfa’da yaptığımız açıklamada bu seneyi ‘Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yılı’ ilan ediyoruz. Bunun ortadan kaldırılması için de tüm meslektaşlarımızla beraber tüm kuruluşlarla beraber çalışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

SELAMİ OKTAY: 'AÇIĞA ALMA NEDENİ NEDİR?'

Giresun Tabipler Odası Başkanı Selami Oktay da mevzuatların ve yasaların kimi zaman iyi anlatılamadığı ve yetersiz kaldığını ifade ederek daha çok da sağlık çalışanlarının mağdur olduğu olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Oktay, şunları dedi:

"Meslektaşım yasa gereği hasta mevcuden bulunmadan ilaç yazamayacağını, bunun suç oluşturacağını söylemiştir. Eğer isterse evde sağlık hizmetinin uygulanacağını söylemiştir. Ancak Sağlık Bakanı yaptığı açıklamasında, doktorun açığa alındığını söylemiştir. Bunun gerekçesi nedir, merak etmekteyiz. Yasaları uygulayıp görmediği bir hastanın reçetesini yazmaması mı, yoksa beyaz kod verip kendisini koruması mıdır?”

NE OLMUŞTU?

Giresun'da, 23 Temmuz Pazartesi günü, Gemilerçekeği Mahallesi'nde yatalak Fatma Emine Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince eşi Yusuf Topal , ilaçları yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Doktor Ö.Y.'ye başvuran Yusuf Topal , eşi adına düzenlenen Sağlık Kurulu raporunu göstererek, ilaçları reçeteye yazdırmak istedi. Doktor Ö.Y. ise hastayı görmeden ilaçları yazamayacağını belirtti. Bunun üzerine Topal, 'evde bakım hizmeti' kararı olduğuna dair raporu göstererek, sağlık görevlilerinin eve gelmesini talep etti. Doktor Ö.Y. ile Yusuf Topal arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı. Tartışma sırasında doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine polis ekipleri, sağlık merkezine geldi. Polisler, Topal'ı gözaltına almak istedi. Yusuf Topal , direndiği polisler tarafından yaka paça polis aracına bindirilmek istendi. Ters kelepçe takılan ve biber gazı sıkılan Topal, bu sırada fenalaşarak, yere yığıldı. Polisler, yerde sürükleyerek, araca bindirdikleri Topal'ı Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yusuf Topal , yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis memurları T.K. ve H.Ş. ile doktor Ö.Y., açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
doktor ayıp ediyorsun 82 yaşındaki bir adam 5 yaşındaki çocuk gibidir idare etmesini bilecen dingil bide utanmadan şikayetçi oluyorsun nasılki aklıbaşında bir adamın doktora şiddetini kınıyorsam senide kınıyorum insan ol adam ölmüş zaten yakınlarının acısı var malmısın nesin ...
82 yaşındaki adama Ters kelepçe .....! Mülteci olduk kendi ülkemizde...
Dedenin doktoru tehdit ettiğine eminim benim gibi kimse inanmıyordur ...
o kişilliksiz doktor 82 yaşındaki adamı iki güzel cümleyle sakinleştirebilirdi adam yatalak karısına ilaç istiyordu ilaç doktor süper suçludur
gün gelir o doktorun başına da aynısı gelir o zaman anlar yaşlı amcayı.. bir söz var doktor olmuşsun ama adam olmamışsın neye yarar.. utanmaz bir de şikayetçi olmuş.adamı mezardamı yargılayacaksın.. gidip aynada kendini bir yargıla sonra ..
hadi bu tarafta yırttın ya ahirette ne yapacaksın
böylesine okumuş cahillerden yıldı millet.
tabibler birliği de koruyor. doktorun diploması iptal edilmeli. hipokrat yeminin nerede kaldı. yatalak hastayı ayağıma getir diyor. doktor yalan söylüyor. 82 yaşındaki bir insanın ne tehlikesi olabilir. oraya gelen polislerinde suçu var. onlarında meslekten ihraç edilmesi gerek.
dr öldümü zeytin yağ gibi üste çıkmak bunamı diyorlar 82 yaşındaki adam insan yaşına hürmet eder. sağlık ocaklarından böyle davranan dr. var
Allah rahmet eylesin! Eminim kimse böyle sonuçlanmasını istemezdi...
Allah seni bildiği gibi yapsın, ama anlattıklarını yapamayacak kadar yaşlı bir adammış, ama nasılsa öldü, sana akıl veren arkadaşlarında varya hepinizi Allaha havale ediyorum,
Eeeee!! ne de olsa hala kendilerini imtiyazlı zanneden meslek grubu...
tabi tabi hastalara nasıl davrandığınızı çok iyi biliyoruz...Yazık be 82 yaşında adam yatalak hastası ne olcak şimdi sen mi bakacan ....her şeye bi kulp bulursunuz siz kendinizi aklamak için ...inşallah aynı durumlara düşün:((
doktorlar hastaları tahrik edip sonrada beyaz kodu kullanıyorlar acilen bu uygulama iptal edilmeli
dr un yaptıklarından utanıp kendisini vijdan muhasesbesıne çekmesini utanmasını pişmanlık duymasını beklerken cambazlık oyunlarının peşine takılması olacak birşey değil. bu davranış umarızkı örnek olmaz.turk milleti bu oyunlarıda yutmaz...
ne olursa olsun alttan alacaksın bağırırsa huyuna gideceksin güler yüzlü olacaksın polissen doktorsan görevini adam gibi yapacaksın yada mesleğini bırakacaksın.hepsi görevden atılıp yargılanmalı
BAKIN DOKTORUDA DEDEYİDE TANIMAM.KEŞKE BU OLAY HİÇ OLMASAYDI.AMA BURADA HERKES DOKTORA YÜKLENMESİN.BAZEN O YAŞTAKİ İNSANLAR ÇOK AKSİ OLABİLİYOR VE GERÇEKTEN DOKTORUN İŞİNİ YAPMASINA ENGEL OLABİLİYOR.BİR ÖĞRETMEN OLARAK O YAŞTAKİ VELİLERİMİZDEN BAZEN ÇOK AKSİ OLAYLAR BİZDE YAŞAYABİLİYORUZ.DOKTORA EN FAZLA BİR UYARI VERİLEBİLİR.YAZIK YAPMAYIN.O DA BİZİM İNSANIMIZ.YETERKİ FETÖ ÖKÜZÜ YANDAŞI VE BÖLÜCÜ HAİN OLMASINLAR.ONLAR DA BİZİM İNSANIMIZ
polisle doktorun ilişkisi olabilir araştırılmalı
ölen herzaman suçludur.bu rahmetlide kesin suçlu çıkarılacak.sonuç belli.
Yeni Türkiyeye yakışan ,vicdani duygulardan arınmış bir doktor portresi. Daha önce de yine başka hasta için beyaz kod vermiş. Olayı da saptırdıkları belli. Adam ilaç değil evde hizmet talep etmiş. Bu işin yol ve yordamını da biliyor olmalı.Eşi 15 yıldır yatalakmış. elbette doktorlara şiddete karşıyız ama 82 yaşındaki bir amcaya da bu derece anlayışsız davranan bir doktorun da bu mesleğe devam etmesine şahsım adına karşıyım.
adamı öldürüp,davacı oluyolar birde,hayretttt
82 Yaşına gelmiş bir adamın ne tür konuşmasını beklersiniz sayın doktor müsfettesi? İnsanlar 70 yaşından sonra aksileşirler bu insanın doğasında olan bir şey, senin onu sakinleştirip işini halledip güzel güzel göndermen gerekirken yok bana baston salladı yok beni tehdit etti... Ulan o adamın vurduğu bastonun yerinden gül biter gül!
TABİ DAVACI OLURSUN, CEZA ALMAMAK İÇİN SUÇU MERHUMUN ÜZERİNE ATACAKSIN YA, 82 YAŞINDA BİRİSİNDEN NE TEHDİDİ ALDIN, KENDİSİNİ NASIL SAVUNACAK, AT AT TUTTURABİLDİĞİN KADAR AT....
83 yaşında adama ters kelepçe takan polis hiçmi atandeden yok az insan olunya hadi doktor insan değil sen insancıl ol gel amca adam gerilmiş ya yatalak bakıyor yani hiçmi gün görmedi tatlı tatlı halet dinle belki adam haklı hekim dedi diye adam öldür hekimler süten çıkmış ak kaşık değil onuda diyim . yazık baştan sona insanlık ayıbı
adam 82 yasında masaya sert vurmus yok baston sallamıs polisin yakasına yapışmıs adam neymiş bee atın yalanı yedi bu millet yazıklar olsun size göreve döncekmiş doktor sen bu ülkeye doktorluk yapma eksik kal
"Ölü adamdan şikayetçi olmak" mı?!!!! Daha neler!
kendını savunmak ıcın kem kümler yapacağına ınsanca ınsana yaklaşmayı bılmek gerek zıra hepımız ınsanız ve bır gun yaslanacagız. saygı göster. daha ıyı ya gorevı yapapamıs ta kem kum. yapma ozaman sadece amca ıle alakalı ol. demek kı adamın canı yanık. ılgılensen ne kaybederdın. bak sımdı ne kaybettın….
Çık dışarı nedir.? Deden, baban Yaşında adam. Senin de babana böyle muamele edip, sonrada ölse sen nasıl bir tepki verirdin acaba.? Kalkıp birde ölmüne sebebiyet verdiğin kişinden davacı oluyorsun.? Bu ne pişkinlik böyle.? sizin gücünüz garibana mı yetiyor.? Bu devletin dokturu isen, bal gibide hizmet edeceksin. hemde adabınla. Yatalakmış eşi, odana ayağına çağıracağına sen onun ayağına gideydin. 2 hayır duası alırdın hiç olmazsa. Şimdi kına yak bir tarafına. bu ülkede ölen öldüğü ile kalıyor, yazık...Sen okumuş doktor diploması almışsın ama adamlık, insanlık başka şey. Sen anlamazsın !!!!!
serebral palsili şahıs istanbuldan giresuna gidebiliyor, ama iki adım ötedeki asm'ye gidemiyor. kurban olayım bu serebral palsiye!
Yatalak hastaysa gidip bakacaksin o zaman hastasi bekliyormusmus adami yaka paca kiymetli odandan attirmissin canina sebep oldun zaten bir de davaci
sizin Allah belanizi versin. hep siz haklisiniz zaten.
rahmetli tam bir zorbaymış .ama oda zorbalık kurbanı oldu .buradan ders çıkartılması lazım derim
memlekette pişkinlik level atlamış
bende eski bir calisanım izmir dogum hastanesinde ortamı az buçuk biliyorum doktorların hepsi değil ama çoğu hastalarla ilgilenmiyor bakmiyor ve tartismaya giriyor sonrada polis güvenlim diye bağırıyor lar bu amcaya yapilan kòtü bir durum kabul edilemez yazık tamm onlarda hakli kalabalik bakamyorlar herkese ama iyi anlamda yardimci olabilirdi biraz saygi sevgi her iki tarafinda olursa bu olaylar bir daha olmaz bence
ulan geri zekalı basın, işiniz gücünüz linç kampanyası yapmak.doktor davacı olmuş şok eden gelişmeymiş.ne yapacaktı doktor, yönetmelikte hasta olmadan ilaç yazmak suç, ihtiyar adam ne yaptı ki doktor hanım beyaz kod kullandı biliyor musunuz yok zaten basın için o önemli değil.beyaz kod zaten bunun için var tehdit altında hissersen kullan diye.kişinin yaşı önemli değil herkes kanuna saygılı olacak.ölümü talihsiz bir olay ancak görevini yapan polis ve doktoru linç etmekten vazgeçin.öyleyse sağlık bakanlığı bir yönetmelik çıkarsın hasta gelmeden eşi,akrabası yazdırabilir diye doktorda onu yapsın
Yazık be.. Polisler mağdur doktor perişan vah vahh!!! Yusuf dede yi mezardan çıkarıp hapse attıracaklar nerdeyse! Oldu olacak rahmetliye tazminat davası açın da acılı ailesi ödesin. Aman siz mağdur olmayın! Ölsün gerisi
82 yaşındaki bir yaşlı amca nerdeyse hastaneye gittiği için sulu edeceksiniz. artık her hastanede olduğu gibi O hastanede de muhtemelen doktor odasının da görüntülendiği hastanın hastane iinde yaptıklarını polislerin nasıl muamele ettiklerinide gösteren güvenlik kamerası kayıtları yokmu. Yoksa ışıklar sönüktü kamera bozuktu kayıtlar mevcut değilmi diyecek hastane yönetimi. Neden kayıtlar incelenmiyor.
neden bu kadarı beklenmıyor acaba altta yazılmıs doktor hastayı gormeden yazarsa sahtekarlıga gırıyor sgk dava acıyor devlet gormeden yazmayacaksın dıyormus. oda yazamam demıs neden kendını dolancdırıcılıktan yargılatsın ıstanbuldan gıresuna fındık toplamaya gelıyor ama saglık ocagına gelemıyor adam zaten demıs daha oncede boyle oldu olay cıkarınca yazdırdım dıye bızde boyle bagırıp cagırınca ısler yuruyor bı yerde ısını duzgun yapan bırısı cıkarsada boyle oluyor vadesı gelmıs o olay vesıle olmus o olmasaydı baska bıyerde can verecektı. sozde muslumanız olum geldıkten sonra kım ne yapabılıh
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