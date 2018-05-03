Yusuf, elindeki tüfeğin ateş almasıyla öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Yusuf Sarıkaya (17), babasına ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Kordon Mahallesi'nde bir markette çalışan Yusuf Sarıkaya'nın evinde meydana geldi. Sarıkaya'nın babasına ait av tüfeği, elindeyken iddiaya göre kazara ateş aldı. Karın boşluğundan vurularak ağır yaralanan genç, gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarıkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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