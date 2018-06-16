Yusufeli'de 5 katlı binada yangın

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekipleri ile birlikte yangını söndürmek için seferber oldu. Yangında binanın 2 katı kulanılamaz hale geldi..
Yangın, saat 15:00 sıralarında Yusufeli ilçesi Merkez mahallesinde Necdet ve Necat Coşkun kardeşlere ait 5 katlı binanın en üst katında çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm katı sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın arka cephesinden üst kattaki yangına müdahale etti. Seferber olan vatandaşlarda yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu. Alt kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında binanın 2 katı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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