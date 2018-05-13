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Yusufeli’nde dut pekmezi geleneği yaşatılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 14:47 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde, kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde, kendine has kokusu ve özelliği ile dikkat çeken dut pekmezi, yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yörede 40 yıldır pekmez üreten Ferinaz- Yunus Anzerli çifti de yetiştirdiği dutları pekmez yaparak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

İlçenin İşhan köyünde oturan Anzerli çifti, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak asırlık geleneği devam ettirmeye çalışıyor. İşledikleri dutu zahmetli uğraşlarının ardından pekmeze dönüştüren Anzerli çifti, insan vücuduna sayısız faydaları olan pekmezinin her üründe olduğu gibi doğal olanının tercih edildiğini söyledi. Köydeki evlerinde geleneksel yöntemlerle pekmez üreten çift, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

Pekmezin yapılışını anlatan Ferinaz Anzerli (60), insan sağlığına yararlı olduğunu savunduğu pekmezi balla değişmeyeceğini belirterek, “Köyde 12 dut ağacımız var. Dutlar yetişince önce onları toplarız. Bu toplanan dutları getiririz taşta kaynatırız. Pişme işlemi sonrası suyu çıkarırız. Geri kalanları yine en az 4 saat kaynatırız, pekmez ortaya çıkar. Pekmezde asla katkı yoktur. Pekmezi balla değişmem. Günde 15 ayda ortama 300 kilogram pekmez üretmekteyiz” dedi.

Yunus Anzerli ise ürettikleri dut pekmezinin kilogram fiyatının 25-30 lira arasında değiştiğini söyledi.

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