Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Fahrettin Susam (71), oturduğu sitenin yüzme havuzunda ölü bulundu.
Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde bir sitenin yüzme havuzunda hareketsiz bir kişinin bulunduğunun bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri suda hareketsiz bulunan Fahrettin Susam'ın öldüğünü belirledi. Susam'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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