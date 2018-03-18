HABER

Yüzmek için baraja giren çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Halkapınar ilçesinde yüzmek için baraja giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yanında arkadaşıyla yüzmek için Ereğli’den İvriz Barajına giden 15 yaşındaki İbrahim Yenigül, elbiselerini çıkararak suya girdi.

Konya’nın Halkapınar ilçesinde yüzmek için baraja giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde yanında arkadaşıyla yüzmek için Ereğli’den İvriz Barajına giden 15 yaşındaki İbrahim Yenigül, elbiselerini çıkararak suya girdi. Yenigül’ün sudan çıkamaması ve yardım istemesi üzerine yanındaki arkadaşı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İbrahim Yenigül suda kaybolurken, Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri bölgeye gelerek dalış yaptı. Bir süre sonra İbrahim Yenigül’ün cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Boğulan çocuğun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!Düşen jetle ilgili İran'dan kritik açıklama!
Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Seren Serengil, Yaşar İpek'e demediğini bırakmadı

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Salih Müslim'den Afrin açıklaması

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Eşinin porno yıldızı olduğunu öğrenince dehşet saçtı!

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Okul önünde dehşet!

Okul önünde dehşet!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Polisleri görünce bakın ne yaptı!

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Genç turizmci evinde ölü bulundu

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.