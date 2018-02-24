Yüzü maskeli bir kişi benzin dökerek aracı ateş verdi

Adana’da yüzü maskeli bir kişi otomobili kundaklarken araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74113 sokakta bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli bir kişi, Tülin Günbaz’a ait 01 FD 828 plakalı otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Yüzü maskeli şahıs olay yerinden koşarak kaçtı. Durumu gören site sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek aracın küle dönmesine engel oldu. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis olayı gerçekleştiren şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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