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Yüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 11:25 | Son Güncelleme

Erdem ÖZCAN- Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde yüzü yakılmış halde bulunan köpek, tedaviye alındı.

Yüzü yakılan köpek, bir gözünü kaybetti

Erdem ÖZCAN- Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir)- BALIKESİR’in Erdek ilçesinde yüzü yakılmış halde bulunan köpek, tedaviye alındı. Köpeğin bir gözünü kaybettiği belirlendi.
Hayvanlara karşı uygulanan şiddete Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir yenisi daha eklendi. Erdek'te bir vatandaş, yol kenarında, yüzü yaralı, acılar içinde inleyen köpekle karşılaştı. Olayı haber alan Hayvan Hakları Federasyonu Erdek Temsilicisi Eva Otansev, bölgeye giderek köpeğe sahip çıktı. Otansev, köpeği ilçede görev yapan Veteriner Hekim Günay Elik'e götürdü. Köpeği muayene eden Elik, "Hayvanın yüzüne sıcak su veya benzer bir madde dökülmüş. Sol gözü görme yetisini kaybetmiş. Diğer gözü iyi. Yaptığım müdahale sonucu hayvanın yaralarında iyileşme gözlendi. Tedavisi bir süre devam edecek" dedi.
Hayvan Hakları Fedarasyonu Erdek Temsilcisi Eva Otonsev ise köpeğin sağlığına kavuşmasının ardından isteyen bir aileye vereceklerini sözlerine ekledi.

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