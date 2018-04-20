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Yüzük almak için girdi, 18 bin TL’lik altını kaşla göz arasında çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir şahıs, yüzük almak için girdiği kuyumcuda, işletmecinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, 18 bin TL’lik altını çalıp, kayıplara karıştı.Olay, pazartesi günü 12.30 sıralarında, Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan Kemal Doğan’a ait kuyumcuda meydana geldi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir şahıs, yüzük almak için girdiği kuyumcuda, işletmecinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, 18 bin TL’lik altını çalıp, kayıplara karıştı.
Olay, pazartesi günü 12.30 sıralarında, Nusaybin ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan Kemal Doğan’a ait kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs yüzük almak için kuyumcuya geldi. Yüzükleri inceleyen şahıs, işletmecinin telefonunun çalmasıyla bir anlık dalgınlığından faydalanarak, çıkardığı modelleri alıp kaçtı. İşletmecinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Kemal Doğan, 18 bin TL’lik zararının olduğunu belirterek, “Şahıs müşteri olarak dükkanıma girdi. Çıkardığım yüzüklerden birkaç fotoğraf çekti. Vereceği kişiye yolluyormuş gibi yapıyordu. Ben de hesap yapıyordum. O da bakıp inceliyordu. Telefon geldi, telefonla görüştüğüm sırada çıkardığım yüzükleri alıp kaçtı. Şahsın bir an evvel bulunmasını istiyorum” dedi.

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