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Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 06:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir ev hanımı yüzündeki sivilcelerle ve burnuyla dalga geçen eşine boşanma davası açıp 50 bin lira tazminat istedi.

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

İstanbul'da yaşayan ev hanımı Gülcan C. kendisiyle dalga geçen eşine boşanma davası açtı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul'da ev hanımı Gülcan C., kendisine "Yüzünde niye sivilce var, burnun niye böyle" diyerek dalga geçen eşi Mustafa C.'ye boşanma davası açtı. Gülcan C. dilekçesinde, "Hamileyken bana böyle davranması psikolojimi alt üst etti. Elimden gelen her şeyi yapmama rağmen, benimle alay etti. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

Çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen Gülcan C., 50 bin lira da tazminat istedi.

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Anahtar Kelimeler:
boşanma davası sivilce tazminat

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