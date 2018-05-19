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Yüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Niyazi Yalçın'ın (76) yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.

Yüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılar

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Niyazi Yalçın'ın (76) yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Körfez Mahallesi'nde bulunan Kocaeli Fuar Alanı içerisinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, fuar alanında seyyar satıcılık yapan Niyazi Yalçın'ın yüzüne biber gazı sıkıp, 300 lirasını gasp etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Niyazi Yalçın, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yalçın ifadesi için Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Niyazi Yalçın, alışveriş yapma bahanesiyle yanına yaklaşan başörtülü bir kadın tarafından yüzüne biber gazı sıkıldığını iddia etti.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılarYüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılarYüzüne biber gazı sıkıp parasını aldılar

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