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Yüzüne güneş vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 16:29 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücü, karşısına birisinin çıktığını düşünerek manevra yapınca kullandığı minibüs yana devrildi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde gözüne güneş ışığı gelen sürücü, karşısına birisinin çıktığını düşünerek manevra yapınca kullandığı minibüs yana devrildi. Yara almadan kurtulan şoför, ayaktaki tedavi sonrası taburcu edildi. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, kırsal Adaköy Mahallesi Albatros Mevkii'nde meydana geldi. Fırın aracı kullanan 32 yaşındaki Mustafa Kemal Duf, yönetimindeki 48 J 7248 plakalı minibüsle, müşterilerine ekmek bıraktıktan sonra şehir merkezine doğru hareket etti. Düz yolda ilerlerken iddiaya göre, gözünü güneş ışığı alan Duf, direksiyon hakimiyetini yitirdi. Yana devrilen araçta Duf, yaralandı. Kazayı gören sürücüler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Duf, tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Araç ise çekici yardımıyla alınarak otoparka çekildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Duf'un ifadesinde, "Aniden ağaçların arasından güneş yüzüme vurunca, kısa süreliğine şaşkınlık yaşadım. Karşıma biri çıktı zannederek direksiyon kırdığımda, hakimiyetimi kaybettim" dediği öğrenildi.

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