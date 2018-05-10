Zabıta, dilenciye 'vurun' dedi, kalabalık linç etmeye kalktı(2)

ZABITA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman'da kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi göstererek çevredekilere ''Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" diyen zabıta memuru İbrahim U., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

