HABER

Zabıta, dilenciye 'vurun' dedi, kalabalık linç etmeye kalktı(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

ZABITA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI  Karaman'da kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi göstererek  çevredekilere ''Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" diyen zabıta memuru İbrahim U., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 

ZABITA HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Karaman'da kovalamaca sonucu yakaladıkları dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi göstererek çevredekilere ''Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" diyen zabıta memuru İbrahim U., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten yaralamaya azmettirme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Meral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadıMeral Akşener'in son hali Portakal'ın dikkatinden kaçmadı
100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!100 bin imza süresi sona erdi! İşte son durum!
5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu5 dönemdir vekildi! Bıraktığını duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

Ziraat Bankası ve Halkbank konut kredisi faiz oranlarını indirdi

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Gündem yaratacak iddia: CHP'den Saadet Partisi'ne adaylık teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Okulda yılan paniği! Tüm öğrenciler tahliye edildi

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Mamak’taki sel sularında sörf yapan adam konuştu: Yüzme bilmiyorum

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

Ünlü oyuncudan eski eşine intikam suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.