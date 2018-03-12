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Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapan dilencilere göz açtırmıyor.Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen S.B’yi fark eden vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapan dilencilere göz açtırmıyor.
Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan dilenen S.B’yi fark eden vatandaşlar durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen zabıta ekipleri vatandaşlardan dilenen kadını yakalayıp zabıta müdürlüğüne götürmek istedi. S.B’nin zabıta ekiplerine direnmesiyle devreye polis ekipleri girdi. Polis ekiplerince gözaltına alınarak zabıta müdürlüğüne getirilen S.B’nin üzerinden bir miktar bozuk para ele geçirildi. Bozuk paralara el konulurken S.B’ye kabahatler kanuna göre 102 TL para cezası kesildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

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