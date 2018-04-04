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Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 06:00 | Son Güncelleme

Trabzon'da yetiştirdiği gıda ürünlerini satmaya çalışan Asiye Y.’ye zabıta ekipleri müdahale ederek götürmek istedi. Vatandaş tepki gösterince zabıta ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Dün Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan 66 yaşındaki Asiye Y.’ye zabıta ekipleri müdahale ederek götürmek istedi. Buna itiraz eden kadına, çevredekiler de destek oldu.

Gazete Habertürk'ten Kenan Taşkın'ın haberine göre; zabıta ekipleri Asiye Y. hakkında ‘zorla satış yaptığı ve fazla para istediği’ iddiasıyla şikâyet olduğunu söyleyince vatandaşlar “Biz bu kadını yıllardan beri tanıyoruz. Seyyar satıcı damgası yememek için hiçbir yere tezgah açmaz, kimseden karşılıksız para kabul etmez. Sattığı mala fiyat da koymayan, dilenmeyen bir kadındır” yanıtını verdi.

Zabıta ekipleri, gelen tepkiler üzerine olay yerinden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon zabıta Dayanışma destek

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