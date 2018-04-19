Zabıta görüntü kirliliğine izin vermiyor

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kamuya açık alanlarda gelişigüzel asılan, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan afiş ve ilanlara karşı çalışma başlattı.

Belediyeden izin alınmaksızın asılan afişler ile trafik uyarı işaretlerinin bulunduğu yerlerdeki pankart ve ilanların sürücülerin dikkatini dağıtarak can ve mal kayıplarına neden olabileceği gerekçesiyle toplatıldığını söyleyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yaptığı açıklamada, “Önceden izin alınmış bile olsa verilen sürenin sonunda afiş ve ilanların toplanılması gerekiyor. Çoğunlukla ağaçlara çivilenerek asılan ilanların verdiği hasarlar sonucunda oluşan kurumalar nedeniyle doğal yaşama da zarar veriliyor. Kazanç amacı güderek asılan ilanların öncelikle bu hususta inşa edilen billboardlarda olması gerekiyor. Ancak kayıt dışı ticari nitelikte yapılanlar ise haksız rekabete neden olacağı gerekçesiyle kendilerini afişe ederek kimlikleri teşhir olan girişimcilere bunlar ceza olarak yansıtılacak. Yaşadığımız şehir, hepimize ev sahipliği yapan binlerce yıllık köklü geçmişi ve tabiat güzellikleriyle beraber yerli ve yabancıları konuk ettiğimiz güzide bir yerleşkedir. Hal böyle iken buna sahip çıkarak kent estetiğini korumak sadece bizlerin değil hepimizin görevi olmalıdır” dedi.