Zabıta ile seyyar satıcılar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Karatay ilçesinde, zabıta ile seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada, biri bıçakla olmak üzere 2 zabıta memuru yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri, bayram öncesi cadde üzerinde seyyar tezgah açan satıcılara, tezgahlarını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine seyyar satıcılar ile zabıta memurlara arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, zabıta memurlarından Mustafa Ak karın boşluğundan bıçakla, Mustafa Kemal Dursun ise darp edilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı zabıta memurları sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kalabalık grubu güçlükle dağıtırken, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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