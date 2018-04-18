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Zabıta memuru, resmi üniformayla eroin satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 10:15 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'da, üzerinde resmi üniformayla eroin satarken suçüstü yakalanan merkez Yenişehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Ensari A.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, üzerinde resmi üniformayla eroin satarken suçüstü yakalanan merkez Yenişehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Ensari A. (30), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapan Ensari A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, kentin en işlek bölgesi olan Ofis semtindeki Sanat Sokağı'nda bulunan kafelerde uyuşturucu sattığını tespit ettikleri Ensari A.'yı 4 Nisan günü takibe aldı. Polis, sık sık telefonla görüşüp, şüpheli hareketlerde bulunan Ensari A.'nın kafelerde görüştüğü iki kişinin, çıkışta üst aramasını yaptı. Üzerlerinde bir miktar eroin bulunan M.M. ile R.A. gözaltına alındı.
Düğmeye basan ekipler, üzerlerinde resmi üniforması olan zabıta memuru Ensari A.'yı da gözaltına aldı. Ensari A.'nın yapılan üst aramasında, beyaz kağıda sarılı13 içimlik eroin ile kırmızı reçeteye tabi olduğu tespit edilen 4 tablet hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 865 lira para ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinde iletişim aracı olarak kullanıldığı tahmin edilen telefonuna da el kondu.
20 ŞUBAT GÜNÜ KADROYA GEÇİRİLDİ
Daha önce taşeron olarak çalışan, 20 Şubat günü sözlü ve yazılı sınavı geçerek kadroya geçtiği belirtilen Ensari A. ile M.M. ve R.A., emniyette içici olduklarını öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ensari A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

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