Zabıta ve polisten sahte içki operasyonu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki polis ve zabıtanın bir eve düzenlediği operasyonda, 220 litre etil alkol, ve 30 litre kaçak içki ele geçirildi. Ev sahibi A.Y ve oğlu T.M.Y. gözaltına alındı.

Mersinli Mahallesi 1578 Sokak'ta A.Y ve oğlu T.M.Y.'nin yaşadığı evde koli koli şişeler ve alkol bulunduğu ihbarını alan Konak Belediyesi Alsancak Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ortaklaşa operasyon düzenledi. Savcılık kararıyla evde arama yapan ekipler, koliler içinde 540 rakı şişesi, bin 804 içki kapağı ele geçirdi. Evin bahçesinde yapılan aramada ise variller içinde sahte içki üretiminde kullanılan 220 litre etil alkol, bidonların içinde 30 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Sahte içkiler, şişe ve kapaklar ile içki yapımında kullanılan kimyasallara, imha edilmek üzere el konuldu. A.Y. ve oğlu T.M.Y., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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