Zabıtadan bakkallara ilaç operasyonu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde zabıta ekiplerinin bakkallara yönelik yaptığı denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden 6 bin kutu ilaca el konuldu.

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri Şahinbey ilçesinde bulunan bakkallara ilaç operasyonu düzenledi. Halkın sağlığını ön planda tutarak yapılan denetimlerde 420 iş yerinde inceleme yapıldı. Denetimlerde halk sağlığını tehdit eden 6 bin kutu ilaca el konuldu.

"Halkın sağlığına önem veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerle ilgili bilgi vererek halkın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti. Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, normal şartlarda eczanelerde satılması gereken, fakat bakkallarda satılan ilaçları toplayarak gerekli müdahaleleri yaptılar. Normalde bu ilaçların doktor reçetesiyle eczanelerden alınması gerekiyordu ancak kontrolsüz bir şekilde bakkallarda satılarak vatandaşlarımızın can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atmaktaydı. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi zabıta ekiplerimiz müdahalede bulunarak operasyon düzenlediler ve 6 bin civarında ilaca el konuldu. Bu ilaçları Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz ve bu ilaçlardan kullanılması gereken varsa değerlendirecek. Kullanılmayacak olanlar da imha edilecek. Bu şekilde halkın sağlığıyla oynayan ve halkın sağlığını tehlikeye düşüren bakkallara ve iş yerlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” dedi.