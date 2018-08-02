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'Zabıtadan mendil satan çocuğa dayak' iddiası (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 20:02 | Son Güncelleme

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: ZABITA DÖVMEDİ, ARI SOKTU Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: ZABITA DÖVMEDİ, ARI SOKTU Bursa Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru tarafından dövüldüğü iddia edilen sosyal medyadaki 'ağlayan çocuk' görüntüsüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Görüntü incelendiğinde olayın zabıtayla ilgisi olmadığının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada , görüntüyü kaydeden kişinin, "Seni zabıta mı dövdü?" sorusuna çocuğun, "Arı soktu" diye cevap verdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün sosyal medyada ağlayan bir çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden, Bursa’da bir zabıta memurunun bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden, konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıta ile hiçbir ilgisi olmadığı açıkça görülüyor. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken, görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu ‘Seni zabıta mı dövdü?’ sorusuna çocuk, ‘Arı soktu’ diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken, zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor." GÖRGÜ TANIĞININ YORUMU Açıklamada, olaya tanık olduğunu söyleyen bir kişinin, sosyal medyada söz konusu videonun altında yaptığı, "Bu çocuğu ve videoyu çekeni, yanındaki bayanı gördüm. Bursa-Şehreküstü Meydanı'nda çok uğraş verdiler; ama çocuk bir 'zabıta' diyodu bir 'çay ocağı' diyordu, bir 'aşağıdakiler dövdü' diyordu. Ne söylediği belli değil. Hatta kadın da kızdı, 'Bir öyle, bir böyle diyorsun' diye. Umarım dövenler bulunmuştur" şeklindeki yorumuna da yer verildi. Konunun, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Zabıta kelimesinin yalnızca olayı görüntüleyen kişiler tarafından dile getirilmesinin kötü algı oluşturmak amacı taşıdığı tahmin ediliyor" denildi.

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